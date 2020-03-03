Доработки на сайт объявлений

Необходим парсер резюме. Категория: менеджер активных продаж по телефону. Подробнее смотрите во вложении word. Заполняйте свой прайс в документе excel (прикреплен ниже) и присылайте мне.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Список доработок на сайт объявлений (автомобили, компании, новости и т.д.) предоставлю кандидатам. От вас стоимость часа (до 7$/час), возможность приема оплаты по WM, портфолио по сложным проектам (порталы, сервисы, CRM и т.д.), желание активно работать над улучшением сайта.
Новичкам не отвечаю. Вечно занятым в течении рабочего дня тоже.
Антибот: 41+7=?
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
СРОЧНО!!! Имеется готовый бэкэнд и API на GraphQL, а также сверстанные страницы. Необходимо разработать фронтэнд. Сроки реализации до 15.03.2020 года, для более детальной информации по проекту и задачам, прошу откликнуться на этой платформе. ВАЖНО! Требуется разработчик с опытом работы ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимо создать анимацию основанную на скролле. Анимация будет пошаговая. Когда пользователь скроллит страницу, то анимация должна проигрываться пошагово (см. видео по ссылке). В конце – помочь с имплементированием кода на страницу в Webflow. Полное техническое задание ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт4 года назад
Мы - Digital Агентство Медиасеть Мы на данный момент расширяем штат разработчиков, рассматриваем в том числе и удалённую работу. Приглашаем к сотрудничеству команды. 70% разработки - это битрикс. Чтобы ознакомиться с подробными требованиями, пожалуйста, пройдите по ссылкам: https://career.habr.com/vacancies/1000056899, https://kostroma.hh.ru/vacancy/35718565. Будем рады видеть ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
По сайту на Yii sushitime42.ru необходимо внести следующие изменения: 1. Установить платежную систему Сбербанка (тестовые доступы уже есть) 2. Доработать страницу оформления заказа согласно заданию в pdf-файле.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
Требуется предложить CRM систему и внедрить ее для учета в сети детских клубов (продажи, отмечания, бухгалтерия, зарплаты, аналитика и т.д.). Подробное ТЗ получит выбранный исполнитель.От кандидатов требуется опыт внедрения подходящих систем, выбирать будем после личного диалога ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Ищем тех, кто готов приняться за работу СРАЗУ и сделать ОПЕРАТИВНО. Оплата сразу по факту выкладки готового сайта на ВАШЕМ домене. Требуется доработать сайт (на данный момент сайт состоит из двух страниц): 1. Скопировать три страницы с ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт4 года назад
- $380
Необходимо реализовать автоматизацию проверки баланса и истории платежей сим карт операторов. Т.к. API данных операторов нет в свободном доступе, необходимо реализовать автоматизацию методом парсинга через авторизацию в их личных кабинетах:Веб-программирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
Есть сайт. Нужно полностью его скачать в офлайн версию. Структуру исходную желательно сохранить в виде html файлов или как ваши знания или софт позволяет. Главное чтоб сделать полный офлайн клон. Если задание будет выполнено быстро и ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Ищем програмиста который разработает алгоритм по продвижению аккаунтов в TikTok. Уже существуют такие сервисы как https://tokker.ru/ с которых можно скопировать весь функционал, если вы понимаете как это сделать чтобы все корректно работало.Оплата только на результат. ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт4 года назад