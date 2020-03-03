Доработки на сайт объявлений

Список доработок на сайт объявлений (автомобили, компании, новости и т.д.) предоставлю кандидатам. От вас стоимость часа (до 7$/час), возможность приема оплаты по WM, портфолио по сложным проектам (порталы, сервисы, CRM и т.д.), желание активно работать над улучшением сайта.

Новичкам не отвечаю. Вечно занятым в течении рабочего дня тоже.

Антибот: 41+7=?