Внедрить CRM для детского клуба, автоматизация

Очень рекомендую этого специалиста! Очень важно, что это человек-практик, который внедрял автоматизацию в несколько бизнесов и знает все бизнес-процессы и "подводные камни". Помимо автоматизации и настройки программы дал еще много ценных советов по ведению бизнеса. Очень качественно сделано внедрение: поэтапно рассказал и показал все настройки, даже записал видео-инструкции по каждому пункту для собственников и для педагогов! Всегда на связи, оперативно отвечает и реагирует на любые вопросы. Отзыв только положительный, сама буду рекомендовать знакомым!