Поддержка проектов на Zend Framework 1

Есть пару проектов на Zend Framework 1 + adminLTE на фронте, нужна периодическая доработка.

Для оценки задач и причины знакомства друг с другом, прошу оценить следующую задачу:

Есть сверстанные таблицы во view нужно:

1. Сделать таблицы в БД для хранения

2. Сделать модель для работы с таблицей БД

3. Добавить формы добавления/ редактирования и сбора данных

4. Сделать чтоб это всё заработало, т.е. данные в таблицу можно было добавлять, редактировать, удалять, фильтровать

Учитывая что это отдельный модуль, никак не завязанный на предыдущий код приложения.

В какие сроки и стоимость вы оценили бы такую работу?