Настроить редирект на ссылки WordPress

На удаленную по проектную работу требуется веб-программист (с возможностью перехода на постоянную). Требования: - Опыт работы PHP (не менее 2 активных лет); - Уверенное владение: JavaScript (jQuery) и Ajax; - Умение разбираться в чужом коде; - Знания CMS систем (Opencart, ...
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1. Нужно чтобы у ссылок был редирект на / в конце ссылки, у всех, кроме главной.
2. Добавить на страницы Last-Modified
Предпочтение цене и срокам.
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