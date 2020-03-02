Требуется сделать лендинг по уже готовому шаблону

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок203 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Просьба откликаться только с наличием положительных отзывов здесь и портфолио. Срок выполнения до 10 дней

Страница в формате лендинга https://anyclass.tv/ru/landings/facefitness?utm_source=banner&utm_medium=main&utm_content=ff

Мы ее подредактируем, но по большому счету она останется в том виде в котором есть и сейчас. Нужна будет панель администрирования, чтобы я мог подредактировать что-то после окончания нашей с вами работы. Нужно будет добавить форму оплаты и соответственно переход на страницу оплаты платежа. После того как оплата проходит, автоматически на почту заказчика приходит курс по обучению. Нужно будет адаптировать лендинг под мобильные устройства.

4 года назад
polozovvaleriy
24 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Плагин Курьерская служба для WordPress WooCommerce

    Необходим модуль интеграции апи курьерской службы [url=http://api.grastin.ru/]api.grastin.ru/[/url] и WooCommerce функции расчета стоимости, выгрузки заказов, проверки статусов, получение печатных форм. Более подробное задание отдельно Успешный опыт подобной интеграции приветствуется Бюджет по договоренности.

    WordPressWooCommerce
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сервис Ge-Pass/ типа букинг

    $10000

    Создать с 0 платформу - сервис Ge-Pass/ подобие Booking. ТЗ есть. Интеграция платформы Ge-Pass с сайтом « Форум». Работа в интеграции и как самостоятельный сервис. Стоимость -до 10 000 долларов США. Сдача блоками. Аванс по ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Работа со скриптами

    Всем привет. Есть задача: 1) есть звуковой файл который находится на сервере - он должен проигрываться сразу как заходим на сайт. на данный момент он не стартует пока не нажмешь на кнопку вкл. и выкл. звука на ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Онлайн-конструктор трековой системы освещения для сайта на Joomla.

    Необходимо реализовать на сайте [url=https://greenled.ru]https://greenled.ru[/url] Онлайн-конструктор трековой системы   Что бы понять о чем я вообще говорю – зайдите на сайт и посмотрите что мы продаем.   Как? Управление из админки joomla. Компонент, модуль.. решать вам… Чем управлять – всем ...

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Оптимизация js

    Здравствуйте. Нужно почистить файлы JavaScript (6 штук, см. приложение) от лишнего кода, таким образом ускорить загрузку страниц. Не удалить, а почистить из js файла лишний код. Ссылки на страницы, с которых нужно собрать используемые скрипты: https://loft-prostranstvo.ru/arenda-pomeshcheniya-dlya-prazdnika-v-spb.shtml https://loft-prostranstvo.ru/zal-kosmicheskij-loft-spb.shtml Основные отличия этих страниц: - ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Импорт товаров на WP из .csv/xml

    Необходимо каждый день обновлять список товаров в магазине на wp из .csv/xml файла. Возможно этот плагин подойдёт: https://ru.wordpress.org/plugins/woocommerce-xml-csv-product-import/ или https://www.wpallimport.com/

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    4 года назад