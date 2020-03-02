Требуется сделать лендинг по уже готовому шаблону

Просьба откликаться только с наличием положительных отзывов здесь и портфолио. Срок выполнения до 10 дней

Страница в формате лендинга https://anyclass.tv/ru/landings/facefitness?utm_source=banner&utm_medium=main&utm_content=ff

Мы ее подредактируем, но по большому счету она останется в том виде в котором есть и сейчас. Нужна будет панель администрирования, чтобы я мог подредактировать что-то после окончания нашей с вами работы. Нужно будет добавить форму оплаты и соответственно переход на страницу оплаты платежа. После того как оплата проходит, автоматически на почту заказчика приходит курс по обучению. Нужно будет адаптировать лендинг под мобильные устройства.