Здравствуйте. Нужно почистить файлы JavaScript (6 штук, см. приложение) от лишнего кода, таким образом ускорить загрузку страниц. Не удалить, а почистить из js файла лишний код. Ссылки на страницы, с которых нужно собрать используемые скрипты: https://loft-prostranstvo.ru/arenda-pomeshcheniya-dlya-prazdnika-v-spb.shtml https://loft-prostranstvo.ru/zal-kosmicheskij-loft-spb.shtml Основные отличия этих страниц: - ...
Онлайн-конструктор трековой системы освещения для сайта на Joomla.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо реализовать на сайте https://greenled.ru
Онлайн-конструктор трековой системы
Что бы понять о чем я вообще говорю – зайдите на сайт и посмотрите что мы продаем.
Как?
Управление из админки joomla. Компонент, модуль.. решать вам…
Чем управлять – всем необходимым, для хорошей работы.
Дизайн
Его нет, но по-хорошему придерживаться стилей сайта.
Справа поле для рисования, а слева набор инструментов.
Какая задача?
Пользователь вводит тип помещения (например кухня, парикмахерская,ресторан), размер (длина, ширина) и начинает рисовать/строить трековую систему.
Для лучшего понимания пользователя можно добавить двери, окна,мебель которую он может разместить в поле.
После того как пользователь нарисовал свое помещение (например свой коридор) он начинает рисовать трековую систему.
Трековая система состоит из шинопровода, соединителей прямых, угловых (только 90 градусов), токоподводов, заглушек и монтажного крепления.
В итоге, человек выбирает инструмент «шинопровод» и рисуетлинию (как в paint) только прямую, может быть поворот на 90 градусов в любую сторону.
Или например пользователь может нарисовать квадрат/прямоугольник по периметру своего помещения.
Возможность добавить светильник (синхронизация с VirtueMartвыбор из тех что опубликованы), но не просто в поле для рисование, а как бы
прикрепить его к шинопроводу.
Каждый элемент в поле для рисования можно подвинуть, изменить размер (для тех
элементов, которые в этом нуждаются). Например нарисовал пользователь кусок
шинопровода, потом посмотрел и подумал, что он большой или наоборот маленький –
уменьшил или увеличил его. Каждый элемент можно удалить с поля/ повернуть.
Поле для рисования не подвижно и имеет фиксированный размер,в нем есть кнопки приблизить/отдалить, изменить цвет подложки.
Так же приближать и отдалять можно скролом мыши.
Ниже должен производиться расчет, например человек указал длину комнаты 12м на 4м и нарисовал шинопровод вдоль 3 стен, разместил 10
светильников:
Программа посчитала результат:
Вам необходимо 28 метров шинопровода, 2 угловых соединителя,1 заглушка и 1 токоподвод
10 светильников таких и таких
Проверка цен с VirtueMart (в БД есть даже отдельная таблицасо всеми товарами, ценами и артикулами)
Вывод итоговой стоимости.
Отправить заказ, распечатать чертеж, сохранить, отправить наe-mail.
При использовании кнопки сохранить, пользователю выдается какой-тоурл (или код), перейдя по которому можно открыть в том-же конструкторе все что
он нарисовал и продолжить редактирование.
При использовании кнопки отправить заказ – все что насчитала система – добавляется в корзину.
Печать – делаем печать как чертеж (штамп внизу) и наш лого.
В админке возможность менять, изображения для всех инструментов и для картинок, которые будут в поле для рисования.
Прошу заоблачные цифры не писать, указывайте в рублях РФ, атак же пишите сроки.
Хотелось бы еще увидеть ваши комментарии, что можно добавить сюда для удобства пользователей.
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