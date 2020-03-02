Онлайн-конструктор трековой системы освещения для сайта на Joomla.

Необходимо реализовать на сайте https://greenled.ru

Онлайн-конструктор трековой системы

Что бы понять о чем я вообще говорю – зайдите на сайт и посмотрите что мы продаем.

Как?

Управление из админки joomla. Компонент, модуль.. решать вам…

Чем управлять – всем необходимым, для хорошей работы.

Дизайн

Его нет, но по-хорошему придерживаться стилей сайта.

Справа поле для рисования, а слева набор инструментов.

Какая задача?

Пользователь вводит тип помещения (например кухня, парикмахерская,ресторан), размер (длина, ширина) и начинает рисовать/строить трековую систему.

Для лучшего понимания пользователя можно добавить двери, окна,мебель которую он может разместить в поле.

После того как пользователь нарисовал свое помещение (например свой коридор) он начинает рисовать трековую систему.

Трековая система состоит из шинопровода, соединителей прямых, угловых (только 90 градусов), токоподводов, заглушек и монтажного крепления.

В итоге, человек выбирает инструмент «шинопровод» и рисуетлинию (как в paint) только прямую, может быть поворот на 90 градусов в любую сторону.

Или например пользователь может нарисовать квадрат/прямоугольник по периметру своего помещения.

Возможность добавить светильник (синхронизация с VirtueMartвыбор из тех что опубликованы), но не просто в поле для рисование, а как бы

прикрепить его к шинопроводу.

Каждый элемент в поле для рисования можно подвинуть, изменить размер (для тех

элементов, которые в этом нуждаются). Например нарисовал пользователь кусок

шинопровода, потом посмотрел и подумал, что он большой или наоборот маленький –

уменьшил или увеличил его. Каждый элемент можно удалить с поля/ повернуть.

Поле для рисования не подвижно и имеет фиксированный размер,в нем есть кнопки приблизить/отдалить, изменить цвет подложки.

Так же приближать и отдалять можно скролом мыши.

Ниже должен производиться расчет, например человек указал длину комнаты 12м на 4м и нарисовал шинопровод вдоль 3 стен, разместил 10

светильников:

Программа посчитала результат:

Вам необходимо 28 метров шинопровода, 2 угловых соединителя,1 заглушка и 1 токоподвод

10 светильников таких и таких

Проверка цен с VirtueMart (в БД есть даже отдельная таблицасо всеми товарами, ценами и артикулами)

Вывод итоговой стоимости.

Отправить заказ, распечатать чертеж, сохранить, отправить наe-mail.

При использовании кнопки сохранить, пользователю выдается какой-тоурл (или код), перейдя по которому можно открыть в том-же конструкторе все что

он нарисовал и продолжить редактирование.

При использовании кнопки отправить заказ – все что насчитала система – добавляется в корзину.

Печать – делаем печать как чертеж (штамп внизу) и наш лого.

В админке возможность менять, изображения для всех инструментов и для картинок, которые будут в поле для рисования.

Прошу заоблачные цифры не писать, указывайте в рублях РФ, атак же пишите сроки.

Хотелось бы еще увидеть ваши комментарии, что можно добавить сюда для удобства пользователей.