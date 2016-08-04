_zheka_007

Требуется натянуть верстку на платформу Joomla 5 с использованием JoomShopping 5. Основные требования: кроссбраузерность, чистый и валидный код, а также высокая скорость работы ресурса. Укажите сроки и стоимость выполнения работы в рублях РФ.
- $500Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт8 месяцев назад
- $500
Необходимо натянуть HTML-верстку на платформу Joomla 5 с использованием JoomShopping 5. Важны кроссбраузерность, чистый и валидный код, а также высокая скорость работы ресурса. Укажите сроки выполнения и стоимость в рублях РФ.HTML-верстка1 заявкаЗакрыт9 месяцев назад
Необходимо натянуть готовую верстку на Joomla 5 с использованием JoomShopping 5. Важны кроссбраузерность, чистый и валидный код, а также высокая скорость работы сайта. Укажите сроки и стоимость выполнения заказа в рублях РФ.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт10 месяцев назад
Требуется выполнить HTML-верстку с учетом кроссбраузерности и чистого кода. Необходимо адаптировать дизайн, разработанный в Figma, под десктоп, планшет и мобильные устройства. Анимация уже прописана в макете. Важно обеспечить высокую скорость работы ресурса и сжатие изображений. Укажите сроки и стоимость в рублях РФ.HTML-верстка4 заявкиЗакрытгод назад
Необходимо сверстать и натянуть дизайн на Joomla 5 с JoomShopping 5 и модулем оплаты от Тинькофф. Требуется адаптивность, кроссбраузерность, чистый код и высокая скорость работы. Дизайн предоставляется в фигме, анимация прописана. Минимум сторонних плагинов, уведомления о новых заявках. Условия обсуждения сроков и стоимости в рублях РФ.Веб-программирование1 заявкаЗакрытгод назад
Требуется сверстать и натянуть дизайн на Joomla 5 с использованием JoomShopping 5 и модуля оплаты от Тинькофф. Необходима адаптивность под все экраны, кроссбраузерность, чистый и валидный код. Дизайн предоставляется в Figma. Уведомления о новых заявках должны поступать на почту и в Telegram-бот, а также формировать лид в Битрикс 24. Условия по срокам и стоимости в рублях РФ.HTML-верстка1 заявкаЗакрытгод назад
Требуется сверстать и натянуть дизайн на Joomla 5 с JoomShopping 5 и модулем оплаты от Тинькофф. Использовать последние версии ПО и PHP 8.2. Обеспечить адаптивность, кроссбраузерность, чистый код и высокую скорость работы. Шаблон должен быть отдельным, а уведомления о новых заявках - в почту и ТГ бот. Оплата поэтапная, работа на сервере заказчика.HTML-верстканет заявокЗакрытгод назад
Необходима верстка анкеты из ворд документа в HTML-формат для печати. Документ состоит из 3 страниц формата А4. Требуется чистый код в одном файле, изображения в формате base64. Убедитесь, что верстка корректно отображается и не уезжает при печати. Оплата по результату работы в рублях РФ.Верстка полиграфии4 заявкиЗакрытгод назад
Требуется разработка современного и удобного дизайна для интернет-магазина. Необходимо создать PSD макеты для главной страницы, каталога, карточки товара и других страниц. Оцените объем работ и укажите сроки выполнения. Стоимость указывать в рублях РФ.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершенгод назад
Требуется обновить Joomla! 3.10.11 Stable и VirtueMart 3.4.2 до последних версий Joomla 5 и PHP 8.2. Важное условие — сохранить работоспособность сайта. Необходимы навыки в веб-программировании и опыт работы с Joomla и VirtueMart.Веб-программирование4 заявкиЗакрытгод назад
Добиться 90-100% для ПК и мобильных устройств в PageSpeed Insights, исправив все ошибки. Сохранить функционал и работоспособность. Пишите стоимость в рублях РФ и сроки. Сайт greenled.ruВеб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Добавить вывод 50 товаров, категории, немного поправить css. И по возможности мне разъяснить эти действия.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт5 лет назад
3 на яднекс.маркете и 2 в яндекс.справочнике Тест и ссылки где размещать предоставлю. Разные аккаунты из России.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
Сайт https://greenled.ru нужна адаптация под все экраны, что бы все везде хорошо отображалось... Как такового дизайна для адаптации нет, нужно придерживаться тех форматов и стилей которые существуют. Ранее, я публиковал эту заявку но исполнитель ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад
Сайт https://greenled.ru нужна адаптация под все экраны, что бы все везде хорошо отображалось... Как такового дизайна для адаптации нет, нужно придерживаться тех форматов и стилей которые существуют. На сайте несколько типов страниц: Главная ...HTML-верстка1 исполнительЗакрыт5 лет назад
Добрый день, ищем человека для написание текстов для сайта https://greenled.ru Нужно написать 2 текста: Карточка товара (до 1000 знаков) https://greenled.ru/catalog/sale/trekovyj-svetilnik-tr-4001-led-product Текст для блога https://greenled.ru/blog на тему "трековые светильники ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен5 лет назад
Необходимо реализовать на сайте https://greenled.ru Онлайн-конструктор трековой системы Что бы понять о чем я вообще говорю – зайдите на сайт и посмотрите что мы продаем. Как? ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Хотим сделать мобильное приложение для android и ios. Суть приложения - каталог всех наших товаров с фильтрами, корзина, возможность купить. Например как вот на этой странице https://greenled.ru/catalog/trekovye-klik-sistemy только фильтров и товаров будет больше ...Мобильные приложения8 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен ресурс который будет собирать в БД различную статистику браузерной игры http://www.neverlands.ru и выводить ее удобным и понятным образом. Пример http://in44.nl - но он уже не работает. Пункты меню 3,7,16,19,20 ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт9 лет назад
Доброго времени Вам. Необходимо реализовать Web-систему учета транспортных перевозок Основные задачи, решаемые системой: 1. Учет и хранение информации о грузоперевозках, ихстоимости и контрагентах компании. 2. Формирование отчетов за нужные периоды орентабельности, ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад