_zheka_007

Евгений _zheka_007

 
37 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
10%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Натянуть верстку

    $500

    Требуется натянуть верстку на платформу Joomla 5 с использованием JoomShopping 5. Основные требования: кроссбраузерность, чистый и валидный код, а также высокая скорость работы ресурса. Укажите сроки и стоимость выполнения работы в рублях РФ.

    Интеграция версткиJoomla
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    8 месяцев назад

  • Натяжка на Joomla

    $500

    Необходимо натянуть HTML-верстку на платформу Joomla 5 с использованием JoomShopping 5. Важны кроссбраузерность, чистый и валидный код, а также высокая скорость работы ресурса. Укажите сроки выполнения и стоимость в рублях РФ.

    Интеграция версткиJoomla
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    9 месяцев назад

  • Натяжка на Joomla

    Необходимо натянуть готовую верстку на Joomla 5 с использованием JoomShopping 5. Важны кроссбраузерность, чистый и валидный код, а также высокая скорость работы сайта. Укажите сроки и стоимость выполнения заказа в рублях РФ.

    Интеграция версткиJoomla
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    10 месяцев назад

  • Верстка

    Требуется выполнить HTML-верстку с учетом кроссбраузерности и чистого кода. Необходимо адаптировать дизайн, разработанный в Figma, под десктоп, планшет и мобильные устройства. Анимация уже прописана в макете. Важно обеспечить высокую скорость работы ресурса и сжатие изображений. Укажите сроки и стоимость в рублях РФ.

    Адаптивная версткаВерстка блоковFigma
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Верстка и натяжка на joomla

    Необходимо сверстать и натянуть дизайн на Joomla 5 с JoomShopping 5 и модулем оплаты от Тинькофф. Требуется адаптивность, кроссбраузерность, чистый код и высокая скорость работы. Дизайн предоставляется в фигме, анимация прописана. Минимум сторонних плагинов, уведомления о новых заявках. Условия обсуждения сроков и стоимости в рублях РФ.

    Адаптивная версткаВерстка сайтовИнтеграция версткиFigmaJoomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    год назад

  • Верстка и натяжка на joomla 5

    Требуется сверстать и натянуть дизайн на Joomla 5 с использованием JoomShopping 5 и модуля оплаты от Тинькофф. Необходима адаптивность под все экраны, кроссбраузерность, чистый и валидный код. Дизайн предоставляется в Figma. Уведомления о новых заявках должны поступать на почту и в Telegram-бот, а также формировать лид в Битрикс 24. Условия по срокам и стоимости в рублях РФ.

    Верстка сайтовИнтеграция платежных системFigmaJoomlaPHP
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    год назад

  • Верстка и натяжка на joomla 5 + JoomShopping 5 (php 8.2)

    Требуется сверстать и натянуть дизайн на Joomla 5 с JoomShopping 5 и модулем оплаты от Тинькофф. Использовать последние версии ПО и PHP 8.2. Обеспечить адаптивность, кроссбраузерность, чистый код и высокую скорость работы. Шаблон должен быть отдельным, а уведомления о новых заявках - в почту и ТГ бот. Оплата поэтапная, работа на сервере заказчика.

    Верстка сайтовИнтеграция платежных системFigmaJoomlaPHP
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    год назад

  • HTML верстка документа

    Необходима верстка анкеты из ворд документа в HTML-формат для печати. Документ состоит из 3 страниц формата А4. Требуется чистый код в одном файле, изображения в формате base64. Убедитесь, что верстка корректно отображается и не уезжает при печати. Оплата по результату работы в рублях РФ.

    Верстка страницHTML
    Верстка полиграфии4 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Современный дизайн для интернет-магазина

    Требуется разработка современного и удобного дизайна для интернет-магазина. Необходимо создать PSD макеты для главной страницы, каталога, карточки товара и других страниц. Оцените объем работ и укажите сроки выполнения. Стоимость указывать в рублях РФ.

    Дизайн интернет-магазиновAdobe Photoshop
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Обновить joomla

    Требуется обновить Joomla! 3.10.11 Stable и VirtueMart 3.4.2 до последних версий Joomla 5 и PHP 8.2. Важное условие — сохранить работоспособность сайта. Необходимы навыки в веб-программировании и опыт работы с Joomla и VirtueMart.

    JoomlaPHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Исправить ошибки сайта

    Добиться 90-100% для ПК и мобильных устройств в PageSpeed Insights, исправив все ошибки. Сохранить функционал и работоспособность. Пишите стоимость в рублях РФ и сроки. Сайт greenled.ru

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать адаптивную верстку сайта под все экраны (joomla)

    Сайт https://greenled.ru нужна адаптация под все экраны, что бы все везде хорошо отображалось... Как такового дизайна для адаптации нет, нужно придерживаться тех форматов и стилей которые существуют.  Ранее, я публиковал эту заявку но исполнитель ...

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Сделать адаптивную верстку сайта под все экраны (joomla)

    Сайт https://greenled.ru нужна адаптация под все экраны, что бы все везде хорошо отображалось... Как такового дизайна для адаптации нет, нужно придерживаться тех форматов и стилей которые существуют.  На сайте несколько типов страниц: Главная ...

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    5 лет назад

  • Текст для сайта

    Добрый день, ищем человека для написание текстов для сайта https://greenled.ru Нужно написать 2 текста: Карточка товара (до 1000 знаков) https://greenled.ru/catalog/sale/trekovyj-svetilnik-tr-4001-led-product Текст для блога https://greenled.ru/blog на тему "трековые светильники ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Онлайн-конструктор трековой системы освещения для сайта на Joomla.

    Необходимо реализовать на сайте https://greenled.ru Онлайн-конструктор трековой системы   Что бы понять о чем я вообще говорю – зайдите на сайт и посмотрите что мы продаем.   Как? ...

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Приложение для интернет-магазина

    Хотим сделать мобильное приложение для android и ios.  Суть приложения - каталог всех наших товаров с фильтрами, корзина, возможность купить. Например как вот на этой странице https://greenled.ru/catalog/trekovye-klik-sistemy только фильтров и товаров будет больше ...

    AndroidiOS
    Мобильные приложения8 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сайт статистики

    Нужен ресурс который будет собирать в БД различную статистику браузерной игры http://www.neverlands.ru и выводить ее удобным и понятным образом. Пример http://in44.nl - но он уже не работает. Пункты меню 3,7,16,19,20 ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • CRM система для отдела логистики.

    Доброго времени Вам. Необходимо реализовать Web-систему учета транспортных перевозок   Основные задачи, решаемые системой: 1.      Учет и хранение информации о грузоперевозках, ихстоимости и контрагентах компании. 2.      Формирование отчетов за нужные периоды орентабельности, ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад
  • Показать больше заказов

Отзывы фрилансеров

Margarita1807
26 лет
2 года в сервисе
Была
13 дней назад
$20
10 баллов
год назад
Современный дизайн для интернет-магазина
Adobe PhotoshopДизайн интернет-магазинов
Спасибо большое Евгению за такую возможность поработать над созданием интересного сайта для интернет-магазина. Отличный заказчик, всегда на связи. Рекомендую к работе 👍🏼
Маргарита, Вы восхитительно справилась с дизайном сайта! Он выглядит очень современно и стильно. Ваша работа поможет магазину привлечь больше посетителей и увеличить продажи. Браво!
Ответный отзыв
kkvxll1
Эльдар 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
$3
10 баллов
5 лет назад
Разместить 5 комментариев
Все отлично!
Все хорошо, результатом доволен.
Ответный отзыв
ip-project
Александр 
41 год
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Текст для сайта
Адекватный, пунктуальный, ответственный заказчик, который умеет правильно поставить задачу.
Хороший исполнитель, все по делу. Соблюдены сроки и все требования.
Ответный отзыв
uihor
Игорь 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$50
10 баллов
5 лет назад
Сделать адаптивную верстку сайта под все экраны (joomla)
Joomla
Благодарю за работу и рекомендую Евгения к сотрудничеству!
Хочу сказать спасибо Игорю! Все качественно и в срок! Хорошая работа, валидный код. Рекомендую всем к сотрудничеству.
Ответный отзыв
alae_del
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
114 отзывов(-1)
$300
10 баллов
9 лет назад
CRM система для отдела логистики.
Не в первый раз работаю с Евгением. Никаких нареканий во время работы не возникает. Оплата всегда вовремя. Всегда интересная, большая работа. Рекомендую сотрудничать.
Хочу сказать большое спасибо Александру, за проделанную работу. Все на самом высшем уровне. Все очень хорошо. Все по ТЗ и все в срок. Проблем в процессе работы не возникало, я очень доволен. Рекомендую всем к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Показать больше отзывов