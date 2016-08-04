_zheka_007

Требуется сверстать и натянуть дизайн на Joomla 5 с использованием JoomShopping 5 и модуля оплаты от Тинькофф. Необходима адаптивность под все экраны, кроссбраузерность, чистый и валидный код. Дизайн предоставляется в Figma. Уведомления о новых заявках должны поступать на почту и в Telegram-бот, а также формировать лид в Битрикс 24. Условия по срокам и стоимости в рублях РФ.