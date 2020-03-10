Текст для сайта

КопирайтингЗавершен15 заявок392 просмотра
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Добрый день, ищем человека для написание текстов для сайта https://greenled.ru

Нужно написать 2 текста:

Карточка товара (до 1000 знаков)

https://greenled.ru/catalog/sale/trekovyj-svetilnik-tr-4001-led-product

Текст для блога https://greenled.ru/blog

на тему "трековые светильники в квартире" (от 3000 до 6000 знаков)

Прошу присылать стоимость за 1000 знаков в рублях РФ, удобные способы оплаты, примеры ваших работ.

4 года назад
_zheka_007
Евгений 
35 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
ip-project
Александр 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$5
1 день
Хороший исполнитель, все по делу. Соблюдены сроки и все требования.
Адекватный, пунктуальный, ответственный заказчик, который умеет правильно поставить задачу.
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