Текст для сайта

Основная задача - создавать грамотные описания к Android приложениям. Тексты должны быть читабельными, так как пишутся для людей. Возможно, что иногда потребуется описывать игры. Речь идет не о рерайте информации из сети, а о тестировании приложений ...
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Добрый день, ищем человека для написание текстов для сайта https://greenled.ru
Нужно написать 2 текста:
Карточка товара (до 1000 знаков)
https://greenled.ru/catalog/sale/trekovyj-svetilnik-tr-4001-led-product
Текст для блога https://greenled.ru/blog
на тему "трековые светильники в квартире" (от 3000 до 6000 знаков)
Прошу присылать стоимость за 1000 знаков в рублях РФ, удобные способы оплаты, примеры ваших работ.
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