Здравствуйте. Ищу копирайтера для написания статьи. Тема: банковская карта с кэшбэком Для статьи есть четко написанное ТЗ с четким описанием По оплате для начала оплата от 30-40 руб за 1000 символов без пробелов. Пока бюджет ограничен. В перспективе ...
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Здравствуйте, требуется копирайтер для написания коммерческих текстов в нише "Аренда спецтехники", "Грузоперевозки". Важно - просьба отмечаться если есть что написать в данной тематике.
Просьба в заявке написать свой скайп для связи и примеры работ отобразить в том или ином виде.
Текста пишутся по ТЗ, основные требования из ТЗ ниже.
Всего 20 текстов по 2к зн каждый. 10 текстов коммерческих и 10 текстов информационных в данных тематиках.
Цены: 1000 знбп 120руб. - коммерческая статья
1000 знбп 80 руб. - информационная статья
Требования к тексту:
1. Информативный текст без воды! (текст в формате "отличная компания с прекрасной услугой" не принимается)
2. Проверка текста через сервис - https://turgenev.ashmanov.com/- у текста общий риск – не более 7 баллов.
3. Уникальность по https://www.etxt.ru/ от 95%
4. Сервис Главред https://glvrd.ru/- не менее 8.0
5. Тошнотность (сервис https://advego.ru/text/seo/):
· Академическая тошнотадокумента – не более 8,0%
· Семантическое ядро(фраза/слово) – не более 2,0%
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