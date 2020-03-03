Копирайтер

КопирайтингЗакрыт9 заявок333 просмотра
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Здравствуйте, требуется копирайтер для написания коммерческих текстов в нише "Аренда спецтехники", "Грузоперевозки". Важно - просьба отмечаться если есть что написать в данной тематике.

Просьба в заявке написать свой скайп для связи и примеры работ отобразить в том или ином виде.

Текста пишутся по ТЗ, основные требования из ТЗ ниже.

Всего 20 текстов по 2к зн каждый. 10 текстов коммерческих и 10 текстов информационных в данных тематиках.

Цены: 1000 знбп 120руб. - коммерческая статья

1000 знбп 80 руб. - информационная статья

Требования к тексту:

1. Информативный текст без воды! (текст в формате "отличная компания с прекрасной услугой" не принимается)

2. Проверка текста через сервис - https://turgenev.ashmanov.com/- у текста общий риск – не более 7 баллов.

3. Уникальность по https://www.etxt.ru/ от 95%

4. Сервис Главред https://glvrd.ru/- не менее 8.0

5. Тошнотность (сервис https://advego.ru/text/seo/):

·        Академическая тошнотадокумента – не более 8,0%

·        Семантическое ядро(фраза/слово) – не более 2,0%

4 года назад
dazz1986
Артур 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
4 отзыва
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