Статья как сделать почву плодородной

Всем привет, для продвижения проекта нужно написать серию статей. тема не сложная (трудоустройство студентов), но материалы нужно брать из научных статей, которые в основном на английском. Поэтому язык от С1, умение пользоваться гугл сколаром и сцихабом. Также ...