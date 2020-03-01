Копирайтер для статей дачной тематики

Здравствуйте друзья. Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера

для написания статей на блог посвященный дачной тематике. Если вы огородник-будет очень хорошо.

В основном нужно будет писать статьи по темам о создании плодородной почвы, выращиванию культур без применении химии

Платить буду 40-50 руб за 1000 знаков. При хорошем развитии блога- больше. Все зависит от того как будет

развиваться блог, а это напрямую будет зависеть от качества ваших статей и вашего желания.

Своевременная оплата гарантируется. ТЗ на несколькомесяцев вперед вы обеспечены.

Статьи нужно писать по 10-15 штук в месяц, иногда больше, с размером 4000–6000 символов.

Дальнейшие детали в личной переписке.