Нужно написать синопсис для художественной книги-учебника для отправки в издательства. Объем - 3000 -4000 знаков. Интересует человек с успешным опытом выполнения данного задания.

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