Нужен автор для текстов(инстаграмм)

КопирайтингЗакрыт55 заявок1688 просмотров
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Нужен автор,  для моего аккаунта в инстаграмме.

Я снимаю еду.

Как я вижу порядок работы.

Сначала мы утверждаемся в общей концепции. О чем, полезном мы будем писать.

Далее составляем контент план.

Вы по нему пишите тесты в пределах 2000 зн.

И сдаете месячный объем.

Далее план на новый месяц и т.д

По оплате. 50 предоплата

Пожелания по темам: 

Тема питания -здоровое питание, 

Тема развлечение -  фильмы- книги 

Тема полезные советы

3 текста в неделю

Может что то еще.

Важно, не просто текст, бла, бла здоровое питание это круто.

В каждом тексте, должна быть польза, немного драматургии и желательно, чтобы было желание спросить или ответить у читателя

Ваша цена?

4 года назад
phototastyfood
Дэвид 
53 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
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