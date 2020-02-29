Нужен автор для текстов(инстаграмм)

Нужен автор, для моего аккаунта в инстаграмме.

Я снимаю еду.

Как я вижу порядок работы.

Сначала мы утверждаемся в общей концепции. О чем, полезном мы будем писать.

Далее составляем контент план.

Вы по нему пишите тесты в пределах 2000 зн.

И сдаете месячный объем.

Далее план на новый месяц и т.д

По оплате. 50 предоплата

Пожелания по темам:

Тема питания -здоровое питание,

Тема развлечение - фильмы- книги

Тема полезные советы

3 текста в неделю

Может что то еще.

Важно, не просто текст, бла, бла здоровое питание это круто.

В каждом тексте, должна быть польза, немного драматургии и желательно, чтобы было желание спросить или ответить у читателя

Ваша цена?