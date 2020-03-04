6 текстов про электромонтаж

Нужны бизнес тексты для сайта и каталога: о компании , история, качество. Тексты есть требуется их переработка и доработка.
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Нужен хороший копирайт, про обусройство наружного освещения парковок и дворов. Мы являемся компанией подрядчиком выполняющие именно такие работы. У нас на сайте есть фотоотчеты, но нет текстов описаний (только пара строчек). В связи с чем на основании фото, ключей и пары строк текста нужно составить описание производимых работ (без подробностей) - примеры и требования указаны в ТЗ. Цена 80р за 1000 збп. Общий объем 18 000 збп, в марте будет еще одно подобное ТЗ.
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