6 текстов про электромонтаж

КопирайтингЗавершен10 заявок500 просмотров
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Нужен хороший копирайт, про обусройство наружного освещения парковок и дворов. Мы являемся компанией подрядчиком выполняющие именно такие работы. У нас на сайте есть фотоотчеты, но нет текстов описаний (только пара строчек). В связи с чем на основании фото, ключей и пары строк текста нужно составить описание производимых работ (без подробностей) - примеры и требования указаны в ТЗ. Цена 80р за 1000 збп. Общий объем 18 000 збп, в марте будет еще одно подобное ТЗ.

4 года назад
Roman_moscow
Роман 
43 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
solla
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
год назад
4 года назад
$15
3 дня
Очень доволен качеством полученных текстов, в которых по мимо соблюдения всех поставленных мной требований, очень точно была передана суть. Такое встречается редко, мало у кого выходит попасть в тематику на 100% с первого раза, но тут в самую точку. Буду продолжать сотрудничество и по другим проектам. Рекомендую!
Интересная тема, быстрая проверка и оплата. Рекомендую! Сотрудничать с Романом приятно и легко.