Написание текста для обменного сервиса

Статья информационная (не продающая) чтобы лучше понять тематику и получить дополнительную информацию можно ознакомиться с нашим сайтом bchange.cc

-Текст должен быть естественным,грамотным и хорошо читаемым,не допускается не естественное вписывание ключей в текст и подзаголовки. Можно использовать как прямые вхождения ключей так и разбавлять их, обязательно использовать абзацы и подзаголовки (в нем должна быть обозначена суть последующего текста)

- ключевые слова должны быть распределены по всему тексту,не должно быть большой концентрации одного и того же слова в одном абзаце

-уникальность текста не менее 90%

- количество символов - от 3 000

- Ключевые слова: ... (уникально для каждого текста,вписать вручную. Например: сбербанк, сбер, биткоин, sberbank, sber, bitcoin, обмен)