Нужно писать информационные статьи для сайта о домашнем текстиле

$1000
КопирайтингЗавершен2 заявки171 просмотр
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Ищу рерайтера, который будет писать информационные тексты на сайт про домашний текстиль. Нужно написать 200 статей. 

Четкие ТЗ, ключевые слова и рекомендации предоставляются перед заказом и в процессе работы не меняются.

Требования к тексту:

- соблюдение требований по размеру текста;

- высокий уровень русского языка;

- органичное вписывание необходимых слов;

- уникальность не менее 90% по content-watch.ru/text ;

Со своей стороны гарантирую:

- оплату без задержек;

- большое количество заказов.

Способы оплаты:

- на банковскую карту без комиссии;

- на WMR - кошелек, без комиссии;

- на кошелек Яндекс.Деньги, комиссия 0.5%;

- на Qiwi - кошелек, комиссия 1%.

Оплата 40 руб. за 1000 знаков без пробелов. После 10 написанных текстов повышаем ставку до 45 руб. Заинтересован в долгосрочном сотрудничестве.

4 года назад
Pavel_SV
33 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
nikotinka
34 годаРоссия
6 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
4 года назад
$1
1 день
Работаю с Никой уже несколько месяцев. За весь период работы всегда оперативно исполняла мои заказы. Тексты всегда пишет хорошего качества и четко по ТЗ. Мои редкие просьбы поправить что-то всегда выполняет быстро и без негатива. Мне очень приятно с ней работать. Рекомендую Нику в качестве исполнителя.
Павел - замечательный заказчик! За несколько месяцев работы только приятные впечатления. Оперативно и терпеливо отвечает на мои многочисленные вопросы, все условия, изначально указанные в задании, соблюдены. Постановка задачи четкая, если есть правки - они обоснованы, оплата всегда в срок. Рекомендую!
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