Нужно писать информационные статьи для сайта о домашнем текстиле

Работаю с Никой уже несколько месяцев. За весь период работы всегда оперативно исполняла мои заказы. Тексты всегда пишет хорошего качества и четко по ТЗ. Мои редкие просьбы поправить что-то всегда выполняет быстро и без негатива. Мне очень приятно с ней работать. Рекомендую Нику в качестве исполнителя.