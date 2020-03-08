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HARD SKILLS

Контент-менеджер, стаж работы 7 лет:

- простая и блочная верстка текста, HTML и CSS разметка (сертификат о прохождении курса "Основы HTML и CSS");

- поиск изображений в поисковых системах, на фотостоках, при необходимости их базовая обработка в графических редакторах, придание нужного размера и объема;

- навыки редактирования текстов, работа с копирайтерами через биржи (составление ТЗ, контроль сроков выполнения, проверка готовых работ), знаю работу копирайтера изнутри - несколько лет писала тексты;

- работа с сервисами bonica.pro, perelink.pro;

- уверенно работаю с WP, Tilda, 1С-Битрикс.

Контент-маркетолог без опыта работы:

- сертификат о прохождении курса "Контент-маркетинг" Нетология;

- создание контент-стратегии под любые нужды компании с измеримой эффективностью и результативностью;

- анализ ЦА и конкурентной среды;

- написание ТЗ для создания контента любого типа и формата (графический, текстовый, видео, интерактивы);

- управление корпоративным блогом, оптимизация и привлечение трафика;

- использование соцсети, как канал дистрибуции контента;

- составление контент-планов для различных каналов;

- распределение ролей и зон ответственности внутри команды, составление бюджета и редакционной политики;

- умение находить заинтересованных в продукте посетителей и создавать контент под их интересы;

- находить и выбирать все возможные релевантные каналы распространения, которые подходят под конкретный бизнес;

- с помощью систем аналитики анализировать эффективность стратегии контент-маркетинга.

Дополнительный навык - создание Landing Page:

- сертификат о прохождении курса "Landing Page: построение эффективных посадочных страниц" Нетология;

- работа с сервисом Tilda;

- настройка Zero Block;

- подбор блоков в зависимости от тематики лендинга;

- умение управлять вниманием пользователя;

- работа с визуальной композицией лендинга;

- внутреннее наполнение лендинга.