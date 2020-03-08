nikotinka

Ника Волохова nikotinka

 
34 годаРоссия/Киров
6 лет на фриланс-бирже
Была
4 месяца назад
Не бывает одновременно быстро, дешево и качественно!

Приветствую!

По ссылке можно ознакомиться с отзывами постоянных заказчиков: https://clck.ru/C5Hvy

HARD SKILLS

Контент-менеджер, стаж работы 7 лет:

- простая и блочная верстка текста, HTML и CSS разметка (сертификат о прохождении курса "Основы HTML и CSS");

- поиск изображений в поисковых системах, на фотостоках, при необходимости их базовая обработка в графических редакторах, придание нужного размера и объема;

- навыки редактирования текстов, работа с копирайтерами через биржи (составление ТЗ, контроль сроков выполнения, проверка готовых работ), знаю работу копирайтера изнутри - несколько лет писала тексты;

- работа с сервисами bonica.pro, perelink.pro;

- уверенно работаю с WP, Tilda, 1С-Битрикс.

Контент-маркетолог без опыта работы:

- сертификат о прохождении курса "Контент-маркетинг" Нетология;

- создание контент-стратегии под любые нужды компании с измеримой эффективностью и результативностью;

- анализ ЦА и конкурентной среды;

- написание ТЗ для создания контента любого типа и формата (графический, текстовый, видео, интерактивы);

- управление корпоративным блогом, оптимизация и привлечение трафика;

- использование соцсети, как канал дистрибуции контента;

- составление контент-планов для различных каналов;

- распределение ролей и зон ответственности внутри команды, составление бюджета и редакционной политики;

- умение находить заинтересованных в продукте посетителей и создавать контент под их интересы;

- находить и выбирать все возможные релевантные каналы распространения, которые подходят под конкретный бизнес;

- с помощью систем аналитики анализировать эффективность стратегии контент-маркетинга.

Дополнительный навык - создание Landing Page:

- сертификат о прохождении курса "Landing Page: построение эффективных посадочных страниц" Нетология;

- работа с сервисом Tilda;

- настройка Zero Block;

- подбор блоков в зависимости от тематики лендинга;

- умение управлять вниманием пользователя;

- работа с визуальной композицией лендинга;

- внутреннее наполнение лендинга.

WordPressHTMLCSSTildaБитрикс1С-Битрикс
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Портфолио
Отзывы заказчиков
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30 летУганда
4 года в сервисе
Был
месяц назад
$44
10 баллов
3 года назад
Нужно заполнить сайт статьями (DLE)
Всё отлично и вовремя.
Приятный заказчик, все четко и по делу, тема интересная. Рада сотрудничеству!
Ответный отзыв
Pobeda1287
36 летПольша
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
$14
10 баллов
3 года назад
Оформление статей на канале Яндекс.Дзен
Ника отлично справилась с поставленной задачей! Вникла в требования и выполнила заказ в срок, соблюдая все пожелания. К тому же, Ника приятный в общении человек. Рекомендую к сотрудничеству!
Комфортное сотрудничество: оплата в срок, постановка задачи достаточно четкая. Все отлично!
Ответный отзыв
fox-agency
Екатерина 
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$25
10 баллов
3 года назад
Наполнение сайта - контент-менеджер.
Спасибо. Рекомендую. Вордпресс знает хорошо. Предлагала идеи для реализации задачи. Внутри в админке работа сделана аккуратно. Благодарю.
Все хорошо!
Ответный отзыв
paytrend
Антон 
35 летЧехия
12 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
4 года назад
Удаление неверных словосочетаний из списка
Ника отлично справилась с заданием! Однозначно могу ее рекомендовать, как ответственного исполнителя для Ваших проектов!
Антон очень хороший заказчик. Всегда на связи, помогает со спорными моментами в задании, условия оплаты соблюдены. Рекомендую!
Ответный отзыв
Pavel_SV
33 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$1
10 баллов
4 года назад
Нужно писать информационные статьи для сайта о домашнем текстиле
Работаю с Никой уже несколько месяцев. За весь период работы всегда оперативно исполняла мои заказы. Тексты всегда пишет хорошего качества и четко по ТЗ. Мои редкие просьбы поправить что-то всегда выполняет быстро и без негатива. Мне очень приятно с ней работать. Рекомендую Нику в качестве исполнителя.
Павел - замечательный заказчик! За несколько месяцев работы только приятные впечатления. Оперативно и терпеливо отвечает на мои многочисленные вопросы, все условия, изначально указанные в задании, соблюдены. Постановка задачи четкая, если есть правки - они обоснованы, оплата всегда в срок. Рекомендую!
Ответный отзыв