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HARD SKILLS
Контент-менеджер, стаж работы 7 лет:
- простая и блочная верстка текста, HTML и CSS разметка (сертификат о прохождении курса "Основы HTML и CSS");
- поиск изображений в поисковых системах, на фотостоках, при необходимости их базовая обработка в графических редакторах, придание нужного размера и объема;
- навыки редактирования текстов, работа с копирайтерами через биржи (составление ТЗ, контроль сроков выполнения, проверка готовых работ), знаю работу копирайтера изнутри - несколько лет писала тексты;
- работа с сервисами bonica.pro, perelink.pro;
- уверенно работаю с WP, Tilda, 1С-Битрикс.
Контент-маркетолог без опыта работы:
- сертификат о прохождении курса "Контент-маркетинг" Нетология;
- создание контент-стратегии под любые нужды компании с измеримой эффективностью и результативностью;
- анализ ЦА и конкурентной среды;
- написание ТЗ для создания контента любого типа и формата (графический, текстовый, видео, интерактивы);
- управление корпоративным блогом, оптимизация и привлечение трафика;
- использование соцсети, как канал дистрибуции контента;
- составление контент-планов для различных каналов;
- распределение ролей и зон ответственности внутри команды, составление бюджета и редакционной политики;
- умение находить заинтересованных в продукте посетителей и создавать контент под их интересы;
- находить и выбирать все возможные релевантные каналы распространения, которые подходят под конкретный бизнес;
- с помощью систем аналитики анализировать эффективность стратегии контент-маркетинга.
Дополнительный навык - создание Landing Page:
- сертификат о прохождении курса "Landing Page: построение эффективных посадочных страниц" Нетология;
- работа с сервисом Tilda;
- настройка Zero Block;
- подбор блоков в зависимости от тематики лендинга;
- умение управлять вниманием пользователя;
- работа с визуальной композицией лендинга;
- внутреннее наполнение лендинга.
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