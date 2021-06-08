Нужно пройтись по списку профилей в Тиктоке и скачать видео по определенным критериям. Для скачивания нужно использовать расширение для Хрома, которое дает возможность скачать в один клик. Просматривать видео не обязательно, достаточно миниатюры или предосмотра ...
Нужно заполнить сайт статьями (DLE)
Добрый день. Сайт на DLE. Для него нужно заказать 300 описаний и далее добавить статьи. В одном заказе будет по 10-15 текстов. На сайте стоит парсер информации, большенство статей будут оформлены автоматически (информация, картинки и т.д.), останется только вставить текст с биржи. Самое сложное это именно заказать и принять текст.
За 300 таких статей я заплачу 3100 рублей. Заказы на бирже оплачиваю сам.
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