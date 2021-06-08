Нужно заполнить сайт статьями (DLE)

$44
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен2 заявки579 просмотров

Добрый день. Сайт на DLE. Для него нужно заказать 300 описаний и далее добавить статьи. В одном заказе будет по 10-15 текстов. На сайте стоит парсер информации, большенство статей будут оформлены автоматически (информация, картинки и т.д.), останется только вставить текст с биржи. Самое сложное это именно заказать и принять текст.

За 300 таких статей я заплачу 3100 рублей. Заказы на бирже оплачиваю сам.

DLE
4 года назад
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32 года
6 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

nikotinka
Ника 
35 лет
8 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
4 года назад
$44
10 дней
Escrow
Всё отлично и вовремя.
Приятный заказчик, все четко и по делу, тема интересная. Рада сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Полина
 
23 года
4 года в сервисе
Была
2 месяца назад
8 отзывов
4 года назад
nikotinka
Ника 
35 лет
8 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
4 года назад