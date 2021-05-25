Наполнение позиций на пром

Требуется контент менеджер для

1. Создания и редактирование товарных позиций на портале пром и розетка.

2. Контроль рекламной компании.

3. Написание текстов.

4. Поиск и проверка товаров и поставщиков

5. Создание прайсов в ексель

Для работы потребуется уметь быстро печатать остально научим и обучим. Если есть опыт в работе с розеткой и пром то это большой плюс.