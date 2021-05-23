Контент менеджер / Регистрация и заполнение аккаунтов Facebook

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Закрыт30 заявок838 просмотров

Привет

Нужен человек, который будет регистрировать и заполнять аккаунты Facebook.

Задача простая, на один аккаунт уходит около 5 минут.

Все объясним и дадим подробную инструкцию по работе.

Требования:

- быть уверенным пользователем ПК

- возможность использовать мобильный интернет на компьютере (для этого нужен модем или мобильный телефон)

Более подробные условия обсудим в личных сообщениях.

Инструкцию по работе вышлем после небольшого собеседования.

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