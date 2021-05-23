Задача Необходимо наполнить сайт по продаже бетонных изделий (вазы, урны, скамейки и т.д): - добавление новых позиций (500+ товаров, по итогам добавятся еще 1000+, при предложении указывайте сроки(реальные)); - создание карточек к позициям ...
Контент менеджер / Регистрация и заполнение аккаунтов Facebook
Привет
Нужен человек, который будет регистрировать и заполнять аккаунты Facebook.
Задача простая, на один аккаунт уходит около 5 минут.
Все объясним и дадим подробную инструкцию по работе.
Требования:
- быть уверенным пользователем ПК
- возможность использовать мобильный интернет на компьютере (для этого нужен модем или мобильный телефон)
Более подробные условия обсудим в личных сообщениях.
Инструкцию по работе вышлем после небольшого собеседования.
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