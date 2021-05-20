Разместить объявления на англоязычных площадках.

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Закрыт4 заявки432 просмотра

Нужно разместить объявление на англоязычных площадках. Площадки я искала и собирала сама, самое главное разместить объявления в разных городах на kijiji и craiglist.

Нужно 3 страны США, Канада и Австралия, список городов я скину, а так же скину список площадок.

4 года назад
guest_15863508709168
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Заявки фрилансеров

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