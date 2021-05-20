В молодую, динамичную и целеустремленную команду требуется сотрудник для выполнения задач, связанных с администрированием контента на сайте (Magento). В первое время предполагается частичная нагрузка и помощь в реализации отдельных проектов с перспективой полной занятости (последующее ...
Разместить объявления на англоязычных площадках.
Нужно разместить объявление на англоязычных площадках. Площадки я искала и собирала сама, самое главное разместить объявления в разных городах на kijiji и craiglist.
Нужно 3 страны США, Канада и Австралия, список городов я скину, а так же скину список площадок.
Заявки фрилансеров
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