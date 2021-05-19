Нужен человек пробить по 5 - 10 отзывов в день на товар. Аккаунты для отзывов предоставлю, текст отзыва тоже. Цикл отзыва: 1.Покупка 2. Подтверждение получения 3. Отзыв. ...
Наполнение сайта товарами Opencart
Необходимо наполнить сайт товарами!
Копирование товара текста и фото с другого сайта, тематика обувь
Оплата сдельная за карточку товара,
Ничего сложного нет, но нужен добросовестный исполнитель, который в сроки сделает работу!
Более детально опишу работу исполнителю!
Заявки фрилансеров
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