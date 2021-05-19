Отзывы для Aliexpress

Нужен человек пробить по 5 - 10 отзывов в день на товар.

Аккаунты для отзывов предоставлю, текст отзыва тоже.

Цикл отзыва:

1.Покупка

2. Подтверждение получения

3. Отзыв.

В течении месяца день через день нужно выполнять быстро, желательно быть у пк с утра. Предварительно делать отзывы нужно за 1 час.

0.4 usd отзыв.