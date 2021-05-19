Отзывы для Aliexpress

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Закрыт12 заявок458 просмотров

Нужен человек пробить по 5 - 10 отзывов в день на товар.

Аккаунты для отзывов предоставлю, текст отзыва тоже.

Цикл отзыва:

1.Покупка

2. Подтверждение получения

3. Отзыв.

В течении месяца день через день нужно выполнять быстро, желательно быть у пк с утра. Предварительно делать отзывы нужно за 1 час.

0.4 usd отзыв.

4 года назад
Alexpopovich
Алексей 
45 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Елена
 
34 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Валерия
 
30 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Елена
 
38 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Екатерина
 
31 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Полина
 
23 года
4 года в сервисе
Была
2 месяца назад
8 отзывов
4 года назад
Олександр
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Игорь
 
36 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Виктория
 
40 лет
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Ксения
 
36 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Александра
 
20 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Пархом
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Евгения
 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
21 отзыв
4 года назад

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