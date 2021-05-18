Наполнение интернет магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт4 заявки577 просмотров

Нужно заполнить карточки товаров в  интернет магазине autokraska.ru.

Нужны уникальные описание, тех характеристики, главные сео теги, фотографии. 

Источники предоставлю

cms diafan

4 года назад
aisulur
Айсылу 
36 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Екатерина
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
5 отзывов
4 года назад
Наталия
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Лера
 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
5 часов назад
564 отзыва
4 года назад
ТОП-5
Наполнение сайтов
Роман
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Заполнение интернет магазина

    Нужно заполнить карточки товаров уникальным описанием, фотографией, тех характеристи и основные сео теги. Источники предоставлю. Сайт на cms diafan, легкий в освоении дружелюбный интерфейс, возможна загрузка из файла. Без парсинга. ...

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Составить тз

    Добрый день. Нужно написать техническое задание для mvp мобильного приложения. Просьба писать людей с хорошим опытом и тем кто может углубиться в скользкие места проекта.

    Наполнение сайтов1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Наполнение данными (контентом)

    На основе данных из электронной почты нужно наполнить информацией нашу CRM. Задача разбивается на 2 части: 1. Создать на основе входящих писем контакты (займет примерно 8 часов) 2. Наполнить контакты данными (email, телефон, ...

    Наполнение сайтов27 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Добавить товары WordPress

    $20

    Стоит шаблон "МойДом" 1. Нужно заполнить данные "название компании, контакты, лого", данные взять из группы ВК 2. Создать категории, категории в приложенном файле 3. Добавить товары которые в файле Фото дам ...

    WordPress
    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Собрать контакты

    Есть названия компаний, нужно по каждой добавить сайт, телефон, e-mail (телефон и email - с сайта). 102 компании, 700 руб.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Спарсить в Excel.

    $11

    Приоритет к исполнителю, кто сделает в краткие сроки. Спарсить товары в Excel: 1. https://kamin-kd.ru/ochagi-dimplex.html 2. https://kamin-kd.ru/portaly-dimplex.html ...

    HTML
    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Добавить около 300 товаров на сайт Битрикс

    Надо добавить около 300 товаров на сайт битрикс http://all.23project.top/Донор https://protvshop.ru/Цена 20р карточкаСроки неделя.Категории и подкатегории создаем такие же как на доноре, в разных подкатегориях товары могут повторятся (дубли не добавляем ставим просто привязку к подкатегории)Старая ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Наполнение ИМ на Опенкарте

    Цена за карточку 20-30р Интернет магазин на Опенкарте. На сайт подгружаются новые списки товара со склада. Надо создать для этих товаров карточки и связывать их со складом. В карточку товара входит: ...

    Opencart
    Наполнение сайтов22 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Авито редактирование объявлений

    Куплен пакет объявлений, но некоторые из объявлений уже не актуальны, нужно отредактировать их, заново оформить, Название, описание шаблон + 2 ключа добавить, и загрузить фото. Указывайте цену за 1 карточку ...

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    4 года назад