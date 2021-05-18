Нужно заполнить карточки товаров уникальным описанием, фотографией, тех характеристи и основные сео теги. Источники предоставлю. Сайт на cms diafan, легкий в освоении дружелюбный интерфейс, возможна загрузка из файла. Без парсинга. ...
Наполнение интернет магазина
Нужно заполнить карточки товаров в интернет магазине autokraska.ru.
Нужны уникальные описание, тех характеристики, главные сео теги, фотографии.
Источники предоставлю
cms diafan
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