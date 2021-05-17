Составить тз

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Закрыт1 заявка437 просмотров

Добрый день. Нужно написать техническое задание для mvp мобильного приложения.

Просьба писать людей с хорошим опытом и тем кто может углубиться в скользкие места проекта. 

4 года назад
guest_16021652685404
5 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Вадим
 
34 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад

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