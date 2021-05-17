Собрать контакты

Необходимо разместить отзывы об электросамокатах на я.маркете. 1 ссылка- 1 отзыв. Под разными аккаунтами! Ссылок более 10 штук. Оплата после модерации. Модерация занимает 1 день.
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Есть названия компаний, нужно по каждой добавить сайт, телефон, e-mail (телефон и email - с сайта). 102 компании, 700 руб.
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