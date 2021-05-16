Спарсить в Excel.

$11
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт5 заявок683 просмотра

Приоритет к исполнителю, кто сделает в краткие сроки.

Спарсить товары в Excel:

1. https://kamin-kd.ru/ochagi-dimplex.html

2. https://kamin-kd.ru/portaly-dimplex.html

3. https://kamin-kd.ru/kaminokomplekt-dimplex.html

4. https://kamin-kd.ru/elektrokaminy-royal-flame.html

5. https://kamin-kd.ru/biokaminy.html

6. https://kamin-kd.ru/drovyanyye-kaminy.html

7. https://kamin-kd.ru/aksessuary.html

8. https://kamin-kd.ru/promo.html

Результат должен быть 1 ссылка = 1 файл или какждый раздел = 1 файл, как вам удобнее. Но

как минимум 1 файл = 1 ссылка

Переходя по ссылкам попадаем на подразделы, нужно спарсить следующие пункты:

1. Название раздела (к которому относится товар)

2. Ссылка на картинку раздела

3. Title раздела

4. Description раздела

5. H1 раздела

6. URL

Далее внутри товары из подразделов:

6. Название товара

7. Title товара

8. Description товара

9. основная картинка

10. Остальные картинки через запятую

11. Описание в HTML

12. Характеристики (каждая характеристика в новой холонке), есть такая характеристика,

как «Инструкция». В этом случае ссылка на файл. Есть характеристика технология

пламени, в этом случае ссылка просто.

13. URL товара

14.Цена товара

15. Метки товара такие как NEW, PRO и так далее при наличии у товара, они видны в списке товаров

HTML
4 года назад
guest_16203835541298
4 года в сервисе
Был
4 года назад
3 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Алина
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Артур
 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Екатерина
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
3 отзыва
4 года назад
Данил
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Дмитрий
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
15 отзывов
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Добавить около 300 товаров на сайт Битрикс

    Надо добавить около 300 товаров на сайт битрикс http://all.23project.top/Донор https://protvshop.ru/Цена 20р карточкаСроки неделя.Категории и подкатегории создаем такие же как на доноре, в разных подкатегориях товары могут повторятся (дубли не добавляем ставим просто привязку к подкатегории)Старая ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Наполнение ИМ на Опенкарте

    Цена за карточку 20-30р Интернет магазин на Опенкарте. На сайт подгружаются новые списки товара со склада. Надо создать для этих товаров карточки и связывать их со складом. В карточку товара входит: ...

    Opencart
    Наполнение сайтов22 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Авито редактирование объявлений

    Куплен пакет объявлений, но некоторые из объявлений уже не актуальны, нужно отредактировать их, заново оформить, Название, описание шаблон + 2 ключа добавить, и загрузить фото. Указывайте цену за 1 карточку ...

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Наполнить сайт контентом

    Сайт каталог компаний о доставке товаров . сайт на друпале Нужно добавить компании. Гуглите компании и переносите описание (нужно сделать рерайт), услуги, контакты Оплата за каждую добавленную компанию ...

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужен специлист по заполнению сайта

    Нужно перенести на новый  сайт   страницы с  старого сайта  и подобрать  фото  . Сайт на  битрикс  . Нужен  специалист ,который   работал с тематикой  праздников   и разбирается в этой  сфере .

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Заполнить сайт на wp

    $20

    Стоит шаблон "МойДом" 1. Нужно заполнить данные "название компании, контакты, лого", данные взять из группы ВК 2. Создать категории, категории в приложенном файле 3. Добавить товары которые в файле Фото ...

    WordPress
    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    4 года назад