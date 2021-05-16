Спарсить в Excel.

Приоритет к исполнителю, кто сделает в краткие сроки.

Спарсить товары в Excel:

1. https://kamin-kd.ru/ochagi-dimplex.html

2. https://kamin-kd.ru/portaly-dimplex.html

3. https://kamin-kd.ru/kaminokomplekt-dimplex.html

4. https://kamin-kd.ru/elektrokaminy-royal-flame.html

5. https://kamin-kd.ru/biokaminy.html

6. https://kamin-kd.ru/drovyanyye-kaminy.html

7. https://kamin-kd.ru/aksessuary.html

8. https://kamin-kd.ru/promo.html

Результат должен быть 1 ссылка = 1 файл или какждый раздел = 1 файл, как вам удобнее. Но

как минимум 1 файл = 1 ссылка

Переходя по ссылкам попадаем на подразделы, нужно спарсить следующие пункты:

1. Название раздела (к которому относится товар)

2. Ссылка на картинку раздела

3. Title раздела

4. Description раздела

5. H1 раздела

6. URL

Далее внутри товары из подразделов:

6. Название товара

7. Title товара

8. Description товара

9. основная картинка

10. Остальные картинки через запятую

11. Описание в HTML

12. Характеристики (каждая характеристика в новой холонке), есть такая характеристика,

как «Инструкция». В этом случае ссылка на файл. Есть характеристика технология

пламени, в этом случае ссылка просто.

13. URL товара

14.Цена товара

15. Метки товара такие как NEW, PRO и так далее при наличии у товара, они видны в списке товаров