Необходимо разместить отзывы об электросамокатах на я.маркете. 1 ссылка- 1 отзыв. Под разными аккаунтами! Ссылок более 10 штук. Оплата после модерации. Модерация занимает 1 день.
Спарсить в Excel.
Приоритет к исполнителю, кто сделает в краткие сроки.
Спарсить товары в Excel:
1. https://kamin-kd.ru/ochagi-dimplex.html
2. https://kamin-kd.ru/portaly-dimplex.html
3. https://kamin-kd.ru/kaminokomplekt-dimplex.html
4. https://kamin-kd.ru/elektrokaminy-royal-flame.html
5. https://kamin-kd.ru/biokaminy.html
6. https://kamin-kd.ru/drovyanyye-kaminy.html
7. https://kamin-kd.ru/aksessuary.html
8. https://kamin-kd.ru/promo.html
Результат должен быть 1 ссылка = 1 файл или какждый раздел = 1 файл, как вам удобнее. Но
как минимум 1 файл = 1 ссылка
Переходя по ссылкам попадаем на подразделы, нужно спарсить следующие пункты:
1. Название раздела (к которому относится товар)
2. Ссылка на картинку раздела
3. Title раздела
4. Description раздела
5. H1 раздела
6. URL
Далее внутри товары из подразделов:
6. Название товара
7. Title товара
8. Description товара
9. основная картинка
10. Остальные картинки через запятую
11. Описание в HTML
12. Характеристики (каждая характеристика в новой холонке), есть такая характеристика,
как «Инструкция». В этом случае ссылка на файл. Есть характеристика технология
пламени, в этом случае ссылка просто.
13. URL товара
14.Цена товара
15. Метки товара такие как NEW, PRO и так далее при наличии у товара, они видны в списке товаров
Заявки фрилансеров
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