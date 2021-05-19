Найти товары на Али, сделать к ним описания и разместить на сайте

Нужно написать подробный и качественный текст Help для онлайн платформы + сделать скриншоты со стрелками. P.S. НЕ Копирайтинг. Нужно изучить функционал и написать детальные руководства пользователям по всем функциям. Объем примерно 80 страниц. Пожалуйста ...