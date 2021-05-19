Найти товары на Али, сделать к ним описания и разместить на сайте

  1. Биржа фриланса
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Закрыт15 заявок546 просмотров

Здравствуйте!

Описание заказа и все требования на Гугл Доксе:

https://docs.google.com/document/d/1nwKfa9irt0nSrAJSQhcGe8Vj_omaHg7yPesUK-EtTOI/edit?usp=sharing

4 года назад
lans72
52 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Евгений
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Татьяна
 
62 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Виктор
 
40 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Валерия
 
30 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Тамара
 
37 лет
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Дмитрий
 
35 лет
5 лет в сервисе
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3 года назад
4 года назад
Ксения
 
36 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Дмитрий
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Евгения
 
23 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Владимир
 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
4 года назад
Маргарита
 
32 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Алиса
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Валерия
 
22 года
4 года в сервисе
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3 года назад
4 года назад
Ирина
 
34 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Алла
 
50 лет
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2 года назад
60 отзывов(-1)
4 года назад

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