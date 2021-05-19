Разместить объявления на региональных сайтах

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт2 заявки540 просмотров

Нужно найти региональные сайты, где компании размещают вакансии (типа hh.ru, но ориентированные на конкретные города/регионы) и разместить там объявление нашей компании. Всего нужно разместиться на 50 сайтах. Список сайтов нужно будет подобрать и согласовать со мней перед размещением.

В отклике прошу указать стоимость работы и срок выполнения.

4 года назад
guest_15893873377921
5 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Екатерина
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
3 отзыва
4 года назад
Гетман
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
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