Заполнить информацию о 200 книгах

Для каждой книги необходимо заполнить такие поля:

- заполнить название книги

- заполнить список авторов через запятую. Сначала пишется фамилия, а потом инициалы, например Иванов И.И.

- заполнить год издания

- заполнить список тегов через запятую. Теги должны абстрактно описывать что в книге. Лучше выбирать такие теги, которые были ранее. Если это журнал, стоит поставить тег "журнал" и общий тег для всех номеров этого журнала. Если это художественная литература, стоит поставить тег "художественная литература". Частично список тегов для книги генерируется системой, имеет смысл не дублировать те что уже есть.

- проверить, правильно ли система определила язык книги. Это коды ISO 639-1. Для дореволюционной орфографии русского языка используется код ros.

- проверить, правильно ли система определила код ББК книги.

- проверить, правильно ли система определила код УДК книги.

- проверить, правильно ли система определила код ISBN/ISSN книги.

В приложенной картинке зеленым отмечены те поля, которые заполняются системой.