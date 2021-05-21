Заполнить каталог на вордпресс

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Закрыт9 заявок895 просмотров

На сайте добавили новый раздел для каталога компаний. Нужно перенести данные в него.

Сейчас на одной странице размещен перечень компаний в городе. В новой версии будет отдельный пост под каждую компанию. Городов около 70, где-то есть областные офисы.

Пример:

Старый вариант https://tricolor-lk.online/offices-tricolor-tv-moskva/

Новый вариант https://tricolor-lk.online/moskva/

В админке https://yadi.sk/i/zTz9X0bzTpgivw

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