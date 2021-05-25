Нужно пройтись по списку профилей в Тиктоке и скачать видео по определенным критериям. Для скачивания нужно использовать расширение для Хрома, которое дает возможность скачать в один клик. Просматривать видео не обязательно, достаточно миниатюры или предосмотра ...
Добавление/корректировка товаров интернет-магазина
Здравствуйте.
Требуются услуги контент-менеджера по добавлению/корректировке товаров (30000 штук). Загрузка всерьез и надолго. Рассчитывайте свои силы и время.
CMS OpenCart
Указывайте цену за 1 товар в рублях и скайп для связи в режиме чата(не будут рассматриваться заявки от не умеющих читать)
P.S. пожалуйста, оставляйте заявку только если у вас есть много времени на данную работу.
1 час в день - не устраивает никак.
Заявки фрилансеров
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