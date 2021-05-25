Добавление/корректировка товаров интернет-магазина

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Закрыт22 заявки677 просмотров

Здравствуйте.

Требуются услуги контент-менеджера по добавлению/корректировке товаров (30000 штук). Загрузка всерьез и надолго. Рассчитывайте свои силы и время.

CMS OpenCart

Указывайте цену за 1 товар в рублях и скайп для связи в режиме чата(не будут рассматриваться заявки от не умеющих читать)

P.S. пожалуйста, оставляйте заявку только если у вас есть много времени на данную работу.

1 час в день - не устраивает никак.

Opencart
4 года назад
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Заявки фрилансеров

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