Добавление/корректировка товаров интернет-магазина

Здравствуйте.

Требуются услуги контент-менеджера по добавлению/корректировке товаров (30000 штук). Загрузка всерьез и надолго. Рассчитывайте свои силы и время.

CMS OpenCart

Указывайте цену за 1 товар в рублях и скайп для связи в режиме чата (не будут рассматриваться заявки от не умеющих читать)

P.S. пожалуйста, оставляйте заявку только если у вас есть много времени на данную работу.

1 час в день - не устраивает никак.