Собрать данные по онлайн школам в которых размещено более 30 курсов

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен5 заявок614 просмотров

Здравствуйте! 

Нужно собрать информацию по существующим русскоязычным онлайн школам у которых количество онлайн курсов на сайте более 30. Подходят любые темы онлайн школ. Данные нужно внести в таблицу. 

В таблице нужны столбцы: ссылка на сайт онлайн школы, общая тематика(категории перечислять не надо, ), количество онлайн курсов (если много то погрешность при подсчете не критична)

ШКОЛЫ И КУРСЫ ОФФЛАЙН НЕ НУЖНЫ. Список школ не предоставляется, их надо самостоятельно находить в гугле или яндексе.

Нужно собрать данные на 100 школ. Если по завершению можно будет собрать еще - сделаю доп. заказ.

Нужен ответственный и пунктуальный человек который легко справится с задачей.

В заявках пожалуйста укажите цены и сроки.

4 года назад
artemspb66
Артем 
39 лет
5 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

Catherine1701
Екатерина 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад
$11
4 дня
Escrow
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Хочу выразить благодарность за возможность подзаработать во время декрета) Было приятно работать с заказчиком, надеюсь на дальнейшее сотрудничество!)

Заявки фрилансеров

Степан
 
24 года
4 года в сервисе
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Catherine1701
Екатерина 
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