Собрать данные по онлайн школам в которых размещено более 30 курсов

Здравствуйте!

Нужно собрать информацию по существующим русскоязычным онлайн школам у которых количество онлайн курсов на сайте более 30. Подходят любые темы онлайн школ. Данные нужно внести в таблицу.

В таблице нужны столбцы: ссылка на сайт онлайн школы, общая тематика(категории перечислять не надо, ), количество онлайн курсов (если много то погрешность при подсчете не критична)

ШКОЛЫ И КУРСЫ ОФФЛАЙН НЕ НУЖНЫ. Список школ не предоставляется, их надо самостоятельно находить в гугле или яндексе.

Нужно собрать данные на 100 школ. Если по завершению можно будет собрать еще - сделаю доп. заказ.

Нужен ответственный и пунктуальный человек который легко справится с задачей.

В заявках пожалуйста укажите цены и сроки.