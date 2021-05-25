Контент-менеджер

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Закрыт13 заявок522 просмотра

Требуются контент-менеджеры для образовательного проекта.

Задачи:

1) Копипаст, наполнение уроков в онлайн-конструкторе (теоретическая часть, задания и ответы к заданиям). Технические и гуманитарные предметы. Часть формул написана языком LaTeX.

2) Внесение правок после проверки.

Оплата: сдельная, договорная

4 года назад
InnaProsvet
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#1
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