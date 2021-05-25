Нужно пройтись по списку профилей в Тиктоке и скачать видео по определенным критериям. Для скачивания нужно использовать расширение для Хрома, которое дает возможность скачать в один клик. Просматривать видео не обязательно, достаточно миниатюры или предосмотра ...
Контент-менеджер
Требуются контент-менеджеры для образовательного проекта.
Задачи:
1) Копипаст, наполнение уроков в онлайн-конструкторе (теоретическая часть, задания и ответы к заданиям). Технические и гуманитарные предметы. Часть формул написана языком LaTeX.
2) Внесение правок после проверки.
Оплата: сдельная, договорная
Заявки фрилансеров
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