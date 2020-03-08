Удаление неверных словосочетаний из списка

На входе Вам будет предоставлен EXCEL файл со столбцом из 2-3 тыс. слов (слова посвящённые конкретному товару или услуги), необходимо в данном столбце оставить следующие:

- только реальные типы товара/услуги;

- то есть для того, чтобы оставить данное словосочетание в списке, вы должно задать вопрос - "такое наименование товара, я могу увидеть в магазине?"

- наименование должны быть корректно в рамках данного контекста

Требуется удаление прямых и морфологических дубликатов (покажем сервисы);

Добавление единиц измерений, там где они были опущены.

Пример:

Вам дается:

калькулятор красивый

калькулятор недорогой

серый калькулятор

калькулятор улучшенный

калькулятор комус.ру

калькулятор москва

калькулятор кнопки

калькулятор для детей

калькулятор серого цвета

калькулятор ширина 100

калькулятор пром.ua

Должны получить:

серый калькулятор

калькулятор улучшенный

калькулятор для детей

калькулятор ширина 100 мм

Готовы за каждую пачку 2500 слов оплачивать по 90 руб.. Есть тестовое задание в приложении. Объемы большие более 600 списков, можем отдавать и оплачивать частями. Вместе с заявкой на данный проект, просьбы прислать ответ по тестовому заданию.