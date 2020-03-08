Удаление неверных словосочетаний из списка

Редактирование и КорректураЗавершен25 заявок711 просмотров
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На входе Вам будет предоставлен EXCEL файл со столбцом из 2-3 тыс. слов (слова посвящённые конкретному товару или услуги), необходимо в данном столбце оставить следующие:

- только реальные типы товара/услуги;

- то есть для того, чтобы оставить данное словосочетание в списке, вы должно задать вопрос - "такое наименование товара, я могу увидеть в магазине?"

- наименование должны быть корректно в рамках данного контекста

Требуется удаление прямых и морфологических дубликатов (покажем сервисы);

Добавление единиц измерений, там где они были опущены.

Пример:

Вам дается:

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Готовы за каждую пачку 2500 слов оплачивать по 90 руб.. Есть тестовое задание в приложении. Объемы большие более 600 списков, можем отдавать и оплачивать частями. Вместе с заявкой на данный проект, просьбы прислать ответ по тестовому заданию.

4 года назад
paytrend
Антон 
35 летЧехия
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
nikotinka
34 годаРоссия
6 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
4 года назад
$5
1 день
Ника отлично справилась с заданием! Однозначно могу ее рекомендовать, как ответственного исполнителя для Ваших проектов!
Антон очень хороший заказчик. Всегда на связи, помогает со спорными моментами в задании, условия оплаты соблюдены. Рекомендую!