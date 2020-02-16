Срочно надо! Добавление слова в каждой ячейке Ексель в начале строчки

Редактирование и КорректураЗакрыт13 заявок329 просмотров
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Надо добавить слово в столбце Екселя к каждой строчке в ячейке?

Строчки в ячейке разделены переносом строки.

Прикрепляю Скриншоты как есть сейчас и как надо сделать.

4 года назад
alex5742
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад