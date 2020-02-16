Ручками перебрать 8000 строк (выбирать из списка, копипастить).

Есть Excel таблица и есть сайт (вернее эксель таблица скоро появится).

На сайте есть интерактивная форма в которую нужно внести данные о водителе и

транспортном средстве. около 40 полей.

Далее от одной записи к другой нужно менять два поля (на значения в таблице), и вписывать в таблицу рузультат с сайта, после введения этих двух полей.

Вебсайт на итальянском языке. Поля форм нужно сопоставлять визуально, в

смысл вникать не обязательно. Сайт прекрасно доступен с Tor а так же с Opera VPN. Ссылка на сайт во вложении.

Предпочтение к тем, кто говотовы работать много, недорого (свою скорость работы я бы оценил в 110р в час, но я и печатаю лишь около 150 символов в минуту). Число ошибок должно быть строго менее 2%. задача на несколько фрилансеров.