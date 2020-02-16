нужно грамотно подкоректировать короткий текст биографии на Украинском языке примерно на одну страницу текст уже готов я отправю его вам для коректировки. оплата по paypal
Ручками перебрать 8000 строк (выбирать из списка, копипастить).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть Excel таблица и есть сайт (вернее эксель таблица скоро появится).
На сайте есть интерактивная форма в которую нужно внести данные о водителе и
транспортном средстве. около 40 полей.
Далее от одной записи к другой нужно менять два поля (на значения в таблице), и вписывать в таблицу рузультат с сайта, после введения этих двух полей.
Вебсайт на итальянском языке. Поля форм нужно сопоставлять визуально, в
смысл вникать не обязательно. Сайт прекрасно доступен с Tor а так же с Opera VPN. Ссылка на сайт во вложении.
Предпочтение к тем, кто говотовы работать много, недорого (свою скорость работы я бы оценил в 110р в час, но я и печатаю лишь около 150 символов в минуту). Число ошибок должно быть строго менее 2%. задача на несколько фрилансеров.
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