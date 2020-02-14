Копирайтер для редактирования текстов сайта

Редактирование и КорректураЗакрыт40 заявок558 просмотров
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Что есть: Сайт по ремонту квартир. Тексты на сайте довольно таки "кривые" (от 1500 до 4000 знаков).

Что нужно: Отредактировать стилистическую составляющую текстов. Грамотно сформулировать. Определенные части текста переписать.  Проверка сервисом Тургенев. 

От Вас: Хороший слог. Понимание принципов продающего текста. 

4 года назад
seoacc
Михаил 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад