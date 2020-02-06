Детальное описание задачи, требования к исполнителю и условия сотрудничества – по ссылке или в приложении. [url=https://www.notion.so/Content-management-copyright-fe34c9bb51ac4585bada69bd99e8c462]Описание[/url]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется редактор для вычитки статей.
Объем работы: есть 50 готовых статей на вычитку, которые лежат в админке Wordpress.
Тематика статей: питание, польза и вред продуктов, ЗОЖ.
Средний объем статей: 8000-10000 символов с пробелами.
Что нужно сделать:
- Исправить орфографические и пунктуационные ошибки.
- Убрать из текста воду, тавтологию, исправить неестественные словосочетания.
- Разделить слишком длинные и «тяжелые» предложения на несколько.
- Иногда может потребоваться сократить лишний текст, объединить предложения.
- Структуру статьи менять НЕ нужно.
- В целом,статьи нужно довести до хорошего, читабельного состояния.
- Высокий уровень владения русским языком – обязательно.
- Опыт работы в редакторе Wordpress – плюс.
- Знание элементарных основ HTML-разметки текста – плюс.
- Опыт написания/редактирования статей аналогичных тематик –большой плюс.
- Работа на сайте через админку Wordpress.
- Оплата на Webmoney WMZ. Для Украины также возможна оплата на карту ПриватБанка.
ссылки на примеры ваших работ. Также указывайте ваш скайп или другой предпочтительный способ связи.
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