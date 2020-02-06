Редактор для вычитки статей

Редактирование и КорректураЗакрыт13 заявок393 просмотра
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Требуется редактор для вычитки статей.

Объем работы: есть 50 готовых статей на вычитку, которые лежат в админке Wordpress. 

Тематика статей: питание, польза и вред продуктов, ЗОЖ.

Средний объем статей: 8000-10000 символов с пробелами.

Что нужно сделать:

  • Исправить орфографические и пунктуационные ошибки.
  • Убрать из текста воду, тавтологию, исправить неестественные словосочетания.
  • Разделить слишком длинные и «тяжелые» предложения на несколько.
  • Иногда может потребоваться сократить лишний текст, объединить предложения.
  • Структуру статьи менять НЕ нужно.
  • В целом,статьи нужно довести до хорошего, читабельного состояния.
Требования к редактору:

  • Высокий уровень владения русским языком – обязательно.
  • Опыт работы в редакторе Wordpress – плюс.
  • Знание элементарных основ HTML-разметки текста – плюс.
  • Опыт написания/редактирования статей аналогичных тематик –большой плюс.
Условия:

  • Работа на сайте через админку Wordpress.
  • Оплата на Webmoney WMZ. Для Украины также возможна оплата на карту ПриватБанка.
Пишите в отклике вашу цену (или диапазон цен) за 1 тыс. символов или за статью. Можете указать

ссылки на примеры ваших работ. Также указывайте ваш скайп или другой предпочтительный способ связи. 

4 года назад
lifeso
Олег 
30 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 года назад