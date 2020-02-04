Определение схожести тематики статей - 3

$1
Редактирование и КорректураЗакрыт6 заявок284 просмотра
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Задача по классификации текстов: определить, что группа заголовков относится или не относится к одной тематике.  Краткое ТЗ в прилагаемом файле.

Работа тестовая для подбора исполнителей для дальнейшего сотрудничества. Таких тестовых заданий хватит для нескольких человек подавших заявку.

Расценки: 10 строк  - 3 руб. Всего в файле ~150 строк, содержащих от 2 до 8 предложений. Итого 47руб. Работу возможно выполнить часа за 1-2; работа интеллектуально не требовательная, несколько монотонная. Сдача работы в том же отредактированном файле .xls, который высылается перед началом работы.

4 года назад
slovv
43 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад