Нужно создать страницу/листинг с продуктом на eBay

Задача: Необходимо создать страницу продавца на торговой площадке eBay. Если у Вас нет опыта создания подобных страниц то в сети полно подробных инструкций, как это сделать.

Условие: Ранее не создались страницы продавца на Вашем пк/нотубуке или в Вашей сети

Оплата: mono, privat, paypal, qiwi