Определение схожести тематики статей - 1

Задача по классификации текстов: определить, что группа заголовков относится или не относится к одной тематике. Краткое ТЗ в прилагаемом файле.

Работа тестовая для подбора исполнителей для дальнейшего сотрудничества. Таких тестовых заданий хватит для нескольких человек подавших заявку.

Расценки: 10 строк - 3 руб. Всего в файле 70-80 строк, содержащих от 2 до 8 предложений. Итого 21-24руб. Работу возможно выполнить часа за 0,5-1; работа интеллектуально не требовательная, несколько монотонная. Сдача работы в том же отредактированном файле .xls, который высылается перед началом работы.