Определение схожести тематики статей - 1

$1
Редактирование и КорректураЗавершен4 заявки274 просмотра
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Задача по классификации текстов: определить, что группа заголовков относится или не относится к одной тематике.  Краткое ТЗ в прилагаемом файле.

Работа тестовая для подбора исполнителей для дальнейшего сотрудничества. Таких тестовых заданий хватит для нескольких человек подавших заявку.

Расценки: 10 строк  - 3 руб. Всего в файле 70-80 строк, содержащих от 2 до 8 предложений. Итого 21-24руб. Работу возможно выполнить часа за 0,5-1; работа интеллектуально не требовательная, несколько монотонная. Сдача работы в том же отредактированном файле .xls, который высылается перед началом работы. 

4 года назад
slovv
43 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
kopiyos
Денис 
33 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
$1
1 день
WMZ
Набираю этот текст только для того, чтобы разблокировать возможность дальнейшей работы
Все отлично.