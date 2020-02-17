kopiyos

Денис kopiyos

 
33 годаУкраина/Черкассы
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Создание сайтов под ключ. CMS WordPress, Joomla, OpenCart

Разработка проектов любой сложности в оптимальные сроки.

Работаю с CMS Wordpress, Joomla, Opencart.

○ Разработка сайтов «под ключ»;

○ Защита сайтов;

○ Решение проблем возникающих на сайтах;

○ Доработка сайтов;

○ Доработка плагинов;

○ Оптимизация работы сайта;

○ CEO-оптимизация сайтов и дальнейшее их продвижение;

○ Возможно долгосрочное сотрудничество.

WordPressOpenCartJoomla
Отзывы заказчиков
slovv
43 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
$1
9 баллов
4 года назад
Определение схожести тематики статей - 1
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Все отлично.
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