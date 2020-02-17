Создание сайтов под ключ. CMS WordPress, Joomla, OpenCart
Разработка проектов любой сложности в оптимальные сроки.
Работаю с CMS Wordpress, Joomla, Opencart.
○ Разработка сайтов «под ключ»;
○ Защита сайтов;
○ Решение проблем возникающих на сайтах;
○ Доработка сайтов;
○ Доработка плагинов;
○ Оптимизация работы сайта;
○ CEO-оптимизация сайтов и дальнейшее их продвижение;
○ Возможно долгосрочное сотрудничество.
Отзывы заказчиков
$1
9 баллов
4 года назад
Набираю этот текст только для того, чтобы разблокировать возможность дальнейшей работы
Ответный отзыв
Все отлично.