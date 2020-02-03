Отредактировать собственную статью на главную страницу сайта.

$4
Редактирование и КорректураЗакрыт4 заявки144 просмотра
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Требуется отредактировать заголовок и статью (отель для кошек) написанную мной, сформулировать правильно предложения, расставить знаки препинания, что-то добавить или удалить. Вообщем статья на главную страницу сайта должна быть  грамотная и хорошо читаемая, и конечно с ключевыми словами по теме сайта. Только Украина.  

4 года назад
2275969
50 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 года назад