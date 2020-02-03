Отредактировать собственную статью на главную страницу сайта.

23 листа нужно из фото с помощью программы перевести в word и оставить только тот текст, что относится к "сверхреагирующий энтузиаст" [url=https://www.dropbox.com/sh/x0eps7lwjtafdg8/AADl1Px4Uqz2nTPx-ljTn2DJa?dl=0&fbclid=IwAR0_07_k8CV6j80o4203fTY_6oRSaVvDkfl9M23LhCAh1k7qKNozZIWrJaM]https://www.dropbox.com/sh/x0eps7lwjtafdg8/AADl1Px4Uqz2nTPx-ljTn2DJa?dl=0&fbclid=IwAR0_07_k8CV6j80o4203fTY_6oRSaVvDkfl9M23LhCAh1k7qKNozZIWrJaM [/url] В дальнейшем будут такие же задания по остальным типам.