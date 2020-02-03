Требуется отредактировать заголовок и статью (отель для кошек) написанную мной, сформулировать правильно предложения, расставить знаки препинания, что-то добавить или удалить. Вообщем статья на главную страницу сайта должна быть грамотная и хорошо читаемая, и конечно с ключевыми ...
Нужно создать страницу/листинг с продуктом на eBay
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача: Необходимо создать страницу продавца на торговой площадке eBay. Если у Вас нет опыта создания подобных страниц то в сети полно подробных инструкций, как это сделать.
Условие: Вся работа должна быть выполнена только через виртуальную машину (Virtual Box или VMware). Ранее не создались страницы продавца на Вашем пк/нотубуке или в Вашей сети.
Оплата: mono, privat, paypal, qiwi
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