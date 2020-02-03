Нужно создать страницу/листинг с продуктом на eBay

$20
Редактирование и КорректураЗакрыт2 заявки261 просмотр
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Задача: Необходимо создать страницу продавца на торговой площадке eBay.  Если у Вас нет опыта создания подобных страниц то в сети полно подробных инструкций, как это сделать. 

Условие: Вся работа должна быть выполнена только через виртуальную машину (Virtual Box или VMware). Ранее не создались страницы продавца на Вашем пк/нотубуке или в Вашей сети. 

Оплата: mono, privat, paypal, qiwi

4 года назад
fr88lancer
39 летУкраина
4 года в сервисе
Был
4 года назад