Редакция статей

Необходимо отредактировать 50 статей после машинного рерайта. Структура текста есть, ее не меняем, а вот предложения нужно привести в образный вид, чтоб легко читалось и было понятно о чем речь. Убираем лишние строчки типа "А еще вы можете прочесть про это... или посмотрите также такую-то статью."

Даю саму статью и исходник, с которого она была сделана.

Ищу ответственного и внимательного человека.

Цена за одну статью в 15 тыс збп. = 40р.

Если будут ошибки, плохо отредактировали, заплачу только 30р.

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