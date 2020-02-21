Редакция статей

$30
Редактирование и КорректураЗавершен25 заявок428 просмотров
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Необходимо отредактировать 50 статей после машинного рерайта. Структура текста есть, ее не меняем, а вот предложения нужно привести в образный вид, чтоб легко читалось и было понятно о чем речь. Убираем лишние строчки типа "А еще вы можете прочесть про это... или посмотрите также такую-то статью."

Даю саму статью и исходник, с которого она была сделана. 

Ищу ответственного и внимательного человека.  

Цена за одну статью в 15 тыс збп. = 40р.

Если будут ошибки, плохо отредактировали, заплачу только 30р.

Оплата на карту любого банка, ОБЯЗАТЕЛЬНО оставляем скайп или телеграмм для связи. 

4 года назад
Ekaterina-1989
36 летБеларусь
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
VLADRS
23 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
4 года назад
$27
5 дней
WMZ
Отличный исполнитель, все вовремя. Спасибо!
Всё отлично, понравилось работать, оплатили вовремя!