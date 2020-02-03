Необходимо отредактировать 50 статей после машинного рерайта. Структура текста есть, ее не меняем, а вот предложения нужно привести в образный вид, чтоб легко читалось и было понятно о чем речь. Убираем лишние строчки типа "А ...
Перевести объявления в машинно-читаемый вид
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Детальное описание задачи, требования к исполнителю и условия сотрудничества – по ссылке или в приложении.
- Похожие заказы
- $30Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен4 года назад
- $1
Задача по классификации текстов: определить, что группа заголовков относится или не относится к одной тематике. Краткое ТЗ в прилагаемом файле. Работа тестовая для подбора исполнителей для дальнейшего сотрудничества. Таких тестовых заданий хватит для нескольких человек подавших заявку. Расценки: ...Завершен4 года назад
- $20
Задача: Необходимо создать страницу продавца на торговой площадке eBay. Если у Вас нет опыта создания подобных страниц то в сети полно подробных инструкций, как это сделать. Условие: Вся работа должна быть выполнена только через виртуальную машину (Virtual Box ...Редактирование и Корректура2 заявкиЗакрыт4 года назад
- $4
Требуется отредактировать заголовок и статью (отель для кошек) написанную мной, сформулировать правильно предложения, расставить знаки препинания, что-то добавить или удалить. Вообщем статья на главную страницу сайта должна быть грамотная и хорошо читаемая, и конечно с ключевыми ...Редактирование и Корректура4 заявкиЗакрыт4 года назад
- $12
Задача: Необходимо создать страницу продавца на торговой площадке eBay. Если у Вас нет опыта создания подобных страниц то в сети полно подробных инструкций, как это сделать. Условие: Ранее не создались страницы продавца на Вашем пк/нотубуке или в Вашей ...Редактирование и Корректура7 заявокЗакрыт4 года назад
Написание текстов любой сложности, любого форматаРедактирование и Корректура2 заявкиЗакрыт4 года назад
- $20
Необходимо транскрибировать двух минутное аудио на шведском языке в соотвествии с предоставленными инструкциями. Аудио и все необходимые инструкции будут предоставлены после отклика. Аудио на общую тематику, лексика не специфическая.Редактирование и Корректура7 заявокЗакрыт4 года назад
1. Необходимо исправит все ошибки. Орфография, грамотность, пунктуация, сноски, отступы, тире кавычки и т д.2.Исправит лексические, логические и стилистические недочеты. ПРЕДОСТАВИТЬ РАБОТУ В ДВУХ ЭКЗЕМЛЯРАХ. 1. ПОЛНОСТЬЮ ИСПРАВЛЕНЫЙ ТЕКСТ И ГОТОВЫЙ К ПУБЛИКАЦИИ.2. ТЕКСТ ...Редактирование и Корректура26 заявокЗакрыт4 года назад
Есть 36 написанных статей, которые касаются темы соблазнения девушек. Нужно продублировать каждую статью в телеграф (graph.org) и отредактировать.Закрытнет даты
- $3
23 листа нужно из фото с помощью программы перевести в word и оставить только тот текст, что относится к "сверхреагирующий энтузиаст" [url=https://www.dropbox.com/sh/x0eps7lwjtafdg8/AADl1Px4Uqz2nTPx-ljTn2DJa?dl=0&fbclid=IwAR0_07_k8CV6j80o4203fTY_6oRSaVvDkfl9M23LhCAh1k7qKNozZIWrJaM]https://www.dropbox.com/sh/x0eps7lwjtafdg8/AADl1Px4Uqz2nTPx-ljTn2DJa?dl=0&fbclid=IwAR0_07_k8CV6j80o4203fTY_6oRSaVvDkfl9M23LhCAh1k7qKNozZIWrJaM [/url] В дальнейшем будут такие же задания по остальным типам.Завершен4 года назад