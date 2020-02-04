Конвертация документа из PDF в Word (усложнение конвертации файла)

Нужно сделать так, чтобы документ при конвертации из PDF в Word невозможно было заполнить.

Обязательное условие - текст должен быть копируемый из PDF. Но нужно сделать так чтобы когда из PDF конвертируешь в Word либо таблица съезжала либо значения куда то съезжали, короче все сделать для того чтобы тяжело было отформатировать документ в Экселе или в Ворде.

По результату - исполнитель должен показать файл, который при конвертации из PDF в Word становится трудным для заполнения (съезжает таблица, либо еще что-то), кроме того исполнитель должен описать порядок и алгоритм действий для того, чтобы Заказчик смог проверить это на другом файле.