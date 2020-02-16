Срочно отредактировать текс.

Редактирование и КорректураЗавершен4 заявки159 просмотров
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Нужно отредактировать текст, 3000 знаков.

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4 года назад
jukowandr1
Андрей 
30 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 отзывов
Выбранный исполнитель
sergizyurov
Сергей 
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
4 года назад
$3
1 день
WMZ
Работа выполнена на отлично! Большое спасибо за работу, буду обращаться еще!!
Отличный заказчик,работает по предоплате,всем советую сотрудничать с ним