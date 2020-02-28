Редактирование статей

Здравствуйте! Ищу человека для редакции 10 статей. Тексты после машинного рерайта, много предложений не понятно о чем, либо плохо читабельны. Задача:

1. Провести текст в приятно-читабельный вид.

2. Разделить на подзаголовки Н2 и Н3.

3. Разбить на не большие абзацы (2-3 предложения)

4. Выделить где нужно маркипованный и нумированные списки.

Один текст 15 тыс. Збп.

Тема ЗОЖ

Оплата за 1 текст = 70р

Предупреждаю сразу, эта работа отнимает время, требует быть внимательным и усидчивым. Кому это не подходит, прошу проходить мимо.

ОТВЕЧУ ТОЛЬКО ТЕМ, КТО ОТСТАВИТ КОНТАКТЫ ОТ СКАЙПА ИЛИ ТЕЛЕГРАММА.