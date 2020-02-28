Редактирование статей

$10
Редактирование и КорректураЗавершен23 заявки466 просмотров
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Здравствуйте! Ищу человека для редакции 10 статей. Тексты после машинного рерайта, много предложений не понятно о чем, либо плохо читабельны. Задача:

1. Провести текст в приятно-читабельный вид.

2. Разделить на подзаголовки Н2 и Н3.

3. Разбить на не большие абзацы (2-3 предложения) 

4. Выделить где нужно маркипованный и нумированные списки.

Один текст 15 тыс. Збп.

Тема ЗОЖ

Оплата за 1 текст = 70р

Предупреждаю сразу, эта работа отнимает время, требует быть внимательным и усидчивым. Кому это не подходит, прошу проходить мимо. 

ОТВЕЧУ ТОЛЬКО ТЕМ, КТО ОТСТАВИТ КОНТАКТЫ ОТ СКАЙПА ИЛИ ТЕЛЕГРАММА. 

4 года назад
Ekaterina-1989
36 летБеларусь
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
tukabayovaom
Адиля 
37 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
год назад
4 года назад
$10
2 дня
WMZ
Отлично справилась с поставленной задачей. Рекомендую!
Хороший заказчик, без лишних слов, четко и по делу, оплата своевременно.